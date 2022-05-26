شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يوضح موقف عبد المنعم من مباراة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن هناك محاولات طبية، وبرنامجا استشفائيا خاصا لتجهيز محمد عبد المنعم مدافع الفريق، للحاق بمباراة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أن عبد المنعم لم يتعافَ بعد، ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى فى المغرب؛ للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الضامة، وذلك من أجل اللحاق بمباراة الوداد المغربى.

وأوضح أبو عبلة أن لحاق عبد المنعم بمباراة الوداد المغربى سيتحدد خلال الـ48 ساعة المقبلة في ضوء حالة اللاعب.

ويلتقى الأهلي مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.