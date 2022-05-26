شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو متغزلا فى مصر: دائما رائعة.. واحدة من أعظم عجائب عالمنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزل النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان الإيطالى السابق، فى مصر بعد زيارته لها، حيث نشر صورا من زيارته الأهرامات خلال جولته السياحية، بعدما وصل مطار القاهرة مساء الاثنين، وأقام نادى إيسترن كومبانى مساء أمس الثلاثاء، حفل استقبال للنجم الكرة البرازيلى فى وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

وكتب رونالدينيو عبر حسابه على موقع "تويتر": "مصر دائما رائعة.. واحدة من أعظم عجائب عالمنا" ناشرا صورتين من زيارة للأهرامات خلال جولته السياحية.

وحضر رونالدينيو مران فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، بصحبة محمد زيدان نجم منتخبنا الوطنى السابق، وعلاء إبراهيم نجم الأهلى السابق والشرقية للدخان، استعدادا لمواجهة نادى فيوتشر المقرر لها 29 مايو الجارى، فى إطار الأسبوع الحادى والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان من المفترض أن يذهب رونالدينيو إلى مشاهدة مباراة إيسترن كومبانى والأهلى، إلا أن المباراة تم تأجيلها إلى 15 يونيو المقبل لانشغال الأهلى بمواجهة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو المقبل.