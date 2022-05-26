شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلى والوداد المغربى وأماكن توزيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الاتحاد المغربى لكرة القدم تذاكر مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد للبيع، اليوم الخميس، عبر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة المغربى.

وقرر كاف توزيع تذاكر مباراة نهائى أفريقيا بعدما تقرر حضور 45 ألف مشجع ما بين تخصيص 10 آلاف مشجع للأهلى ومثلهم للوداد المغربى، و20 ألف تذكرة للجمهور العام و5 آلاف تذكرة للشركة الراعية والاتحاد المغربى.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنهى اتفاقه مع نظيره الأفريقى على كل التفاصيل المتعلقة بعملية بيع تذاكر مباراة نهائى دورى الأبطال، التى تُقام فى الدار البيضاء للموسم الثانى على التوالى.

وكشف الاتحاد المغربى عن أن الجماهير بإمكانها حجز التذاكر عبر الانترنت أو سحبها من مجموعة المنافذ، حيث إن هذه التذاكر تنقسم إلى فئتين؛ الأولى يصل سعرها إلى 50 درهما والثانية تبلغ 100 درهم.

وخصص الاتحاد المغربي 4 منافذ في مدينة الدار البيضاء لسحب تذاكر المباراة بعد حجزها عبر شبكة الإنترنت، وهي مركب بنجلون، وملعب الأب جيكو، ومركب النجم الرياضي البيضاوي، ومركب الصخور السوداء.