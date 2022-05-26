شكرا لقرائتكم خبر عن الدومانى مديرا فنيا لنبروه فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نبروه مع عبد اللطيف الدومانى، نجم الزمالك الأسبق وصاحب إنجاز صعود طنطا من القسم الثالث للثانى، من أجل قيادة الفريق بالقسم الثانى فى الموسم المقبل.

واختار مسئولو نبروه عبد اللطيف الدومانى بعد نجاحه الكبير مع الأندية التى قادها مؤخرا، وكان آخرها الصعود مع أبناء السيد البدوى وعودته سريعا من الدرجة الثالثة للثانية .

يذكر أن عبد اللطيف الدومانى انهالت العروض عليه بعد صعود طنطا من أندية القسم الثانى، إلا أنه فضل التوقيع لنبروه من أجل صناعة تاريخ جديد مع الفريق.