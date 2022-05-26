شكرا لقرائتكم خبر عن بخطة ألمانية.. الاستقرار على هوية المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على هوية المدير الفنى الجديد المفترض تعيينه ليكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة ومسئولا عن إعداد المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة أن تتم الاستعانة بالمدرسة الألمانية، وذلك ليس من خلال اختيار مدرب الماني ولكن من خلال تعيين مدرب مصري خاض تجارب في ألمانيا، ليتم الاستقرار على اسم الثنائى محمد عظيمة وهانى رمزى بالترتيب، حيث ستشهد الأيام القادمة الاعلان عن اسم أحدهما ليكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة.

من ناحية أخرى تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن تفاصيل أزمة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني المقرر خوضها بدون اللاعبين الدوليين في 15 يونيو المقبل، موضحا أن الزمالك لم يعترض رسميا عن هذه المباراة.

وقال العطار في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "إيهاب جلال اختار ودية كوريا الجنوبية بين عدة عروض مع منتخبات قوية، والجانب الكوري مهتم بزيارة الفراعنة ويتمنون تكرار هذه الزيارة وهذا ما تطرقت إليه زيارة القنصل الكوري للجبلاية أمس الأربعاء".

وواصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "سنخوض مباراة إثيوبيا في مالاوي يوم 9 يونيو، وسنعود للقاهرة يوم 10 من الشهر والطيران لكوريا يوم 11 والمباراة ستكون يوم 14 من الشهر المقبل والعودة للقاهرة يوم 15".

واختتم العطار تصريحاته قائلا: "سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وكوريا الجنوبية لتكرار اللقاءات على صعيد المنتخبات بين البلدين".

وتم الاتفاق بين اتحاد الكرة والقنصل العام لسفارة كوريا على عمل توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة و تبادل الخبرات، كما طلب القنصل العام إقامة معسكر لمنتخب بلاده في أكتوبر المقبل بالقاهرة استعدادا لكأس العالم 2022 وهو ما تم الترحيب به من قبل مسئولي اتحاد الكرة.