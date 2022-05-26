شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخفف الحمل البدنى للاعبى الأهلى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برنامجا استشفائيا للاعبين؛ لتنفيذه اليوم أثناء المران الجماعى الأول للفريق المقرر إقامته فى التاسعة مساء اليوم على ملعب الاتحاد الرياضى البيضاوى، فى إطار التحضير لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

واجتمع بيتسو موسيمانى مع الجهاز الفنى للفريق صباح اليوم لتحديد تفاصيل البرنامج التدريبى الخاص باللاعبين.

ونسق المدير الفنى مع مخطط الأحمال بهدف تقليل الحمل التدريبى للاعبين؛ تجنبا للإرهاق بعد رحلة السفر الطويلة لبعثة الأهلى إلى المغرب والتى استغرقت 6 ساعات.

وكانت بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، قد وصلت إلى المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء استعدادا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يسعى الفريق للحفاظ على لقبها للعام الثالث على التوالي وللمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الوداد بطل المغرب في المباراة النهائية المقرر إقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.