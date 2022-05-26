شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والوداد.. دورى أبطال أفريقيا يستعرض مقارنة بين بيرسى تاو وزهير المترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الصفحة الرسمية لـ دورى أبطال أفريقيا الضوء على أرقام الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم الأهلى وزهير المترجى مهاجم الوداد المغربى قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل، على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس.

ونشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، تغريدة عبر توتير، جاء فيها: "بيرسى تاو × زهير المترجى .. أهداف مهمة وأداء مميز، من يكون الحاسم لفريقه في المباراة النهائية.. إليكم أبرز أرقام اللاعبين".

وتنتظر فريق الأهلى مواجهة نارية أمام الوداد المغربى فى موقعة حاسمة فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.

نجح فريق الأهلى في التأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالى، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلى على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربى، الذى حجز مقعده فى النهائى على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى.

جاء تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائى.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء الاثنين المقبل.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.