شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مسعود حارس المصرى يجرى جراحة رابعة لتثبيت الكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، عملية جراحية بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى جراحات العظام، وذلك لتثبيت الكسر الذى تعرض له بالرسغ الأيسر بواسطة مثبت داخلى "شريحة طبية وعدد من المسامير" مع خلع المثبت الخارجى الذى كان قد تم تثبيته فى العملية الجراحية التى أجراها اللاعب قبل نحو أسبوعين، نتيجة تعرضه لحادث سير.

وأكد الدكتور مجدى الألفى، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادى، أنه يتابع الحالة الطبية للاعب أولًا بأول مع الفريق الطبي المعالج والمكون من نخبة متميزة من استشاريى جراحات العظام.

وكان أحمد مسعود قد أجرى ثلاث عمليات جراحية فى وقت سابق، تم من خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجى مع توصيل للأوتار، بالإضافة إلى رد الخلع الذى حدث بالكوع الأيسر، وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أى مضاعفات، وذلك بعد تعرضه لحادث سير ببلدته ببنى سويف، أسفر عن إصابته بكسر متفتت بالرسغ الأيسر والعظمة الزورقية، مع تهتك بالأنسجة وقطع بأوتار اليد اليسرى مع خلع بالكوع الأيسر.

من جهته أكد الدكتور مجدى الألفى، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، أنه تواصل بشكل شخصى مع الطاقم الجراحى الذى أجرى العملية الجراحية والتى تمت تحت إشراف كبار الاستشاريين المتخصصين فى جراحات العظام بمحافظة بنى سويف.