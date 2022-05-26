شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو الأقرب لقيادة هجوم الأهلى فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب بيرسى تاو لاعب الأهلى من قيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته ضد الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويفضل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الاعتماد على بيرسى تاو فى قيادة الهجوم عن محمد شريف، لاسيما أنه قاد هجوم الأهلي في المباريات الأخيرة وتحديدا مباراتي وفاق سطيف الجزائري بنصف نهائي دوري الأبطال وتألق خلالهما بعدما سجل هدفين وصنع 4 أهداف.

ووصل بيرسي تاو إلى حالة بدنية جيدة وبات مصدر خطورة للأهلى، ولديه القدرة على صناعة الفارق للفريق الأحمر فى أى وقت لذا يفضل الجهاز الفنى الاعتماد عليه عن البدء بمحمد شريف الذى سيتواجد على دكة البدلاء.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.