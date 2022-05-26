شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. مدحت معتز بطل السلاح: هوايتى الخروج وكان حلمى أصبح ضابطا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو مدحت معتز بطل السلاح.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السهر والخروج.
بتدخل المطبخ؟
لأ بصراحة.
إيه الأكلة التى تفضلها؟
البيتزا.
من نجمك المفضل؟
مايكل جوردن.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
ضابط.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
مفيش حد معين.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.