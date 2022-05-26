شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. مدحت معتز بطل السلاح: هوايتى الخروج وكان حلمى أصبح ضابطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو مدحت معتز بطل السلاح.

السهر والخروج.

لأ بصراحة.

البيتزا.

مايكل جوردن.

عمرو دياب.

ضابط.

مفيش حد معين.

الكاجوال.