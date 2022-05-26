شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ملعب موقعة الرجاء قبل مواجهة الوداد بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على ملعب التدريب الذى سيتدرب عليه الفريق الأحمر طوال فترة الإقامة بالمغرب، استعدادا لمباراته ضد الوداد المغربى فى المباراة التى تجمعهما يوم الاثنين المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويتدرب الأهلى على ملعب العربى الزاولى وهو نفس ملعب التدريب الذى تدرب عليه قبل مواجهة الرجاء فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى تعادل فيها الأهلى بهدف لكل فريق وضمن تذكرة الصعود إلى نصف نهائى البطولة.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب، 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلى تدريباته فى القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد فى نهائى دورى الأبطال.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.