شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تتوج بفضية بطولة مارى نيوستروم للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة بالميدالية الفضية والمركز الثانى فى منافسات بطولة مارى نيو ستروم، التى تقام فى برشلونة بمنافسات 50 متر فراشة، بزمن 25.73 ، بينما تصدرت المركز الأول والميدالية الذهبية الفرنسية ميلانى هنيكى.

نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان، في الفوز بالميدالية الفضية في بطولة ماري نيوستروم العالمية للسباحة بفرنسا في منافسات 100 متر فراشة سيدات بزمن 59.36 ثانية خلف السباحة الهولندية تيسا جيلي بمشاركة العديد من بطلات السباحة الأوليمبية.

وكانت فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة قد اختتمت منافساتها فى بطولة العالم للسباحة بالإمارات للأحواض الـ25 مترا بتحقيق المركز الثامن فى سباق 100 متر فراشة ، وتأهلت فريدة عثمان للسباق النهائى بعد تحقيق زمن 56.62 ثانية.