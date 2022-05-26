شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موقف بانون بعد اصطحابه فى رحلة المغرب قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص به على هامش التدريبات الجماعية للفريق بالمغرب.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك تقدمًا في البرنامج البدني المحدد لـ«بدر بانون»، وسوف يستكمل برنامجه التدريبي على هامش معسكر الفريق بالمغرب لحين انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا الموعد المحدد له مسبقاً.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والتتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب، 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.