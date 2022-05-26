شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم استعداداته لبطولة العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر لكرة الصالات، اليوم الخميس، معسكره التدريبى بالإسكندرية فى إطار استعداداته للبطولة العربية المقرر إقامتها فى السعودية فى الفترة من 19 إلى 29 يونيو.

ويشارك المنتخب المصرى فى البطولة العربية لكرة الصالات إلى جانب كل من المغرب والكويت والسعودية والإمارات والجزائر والعراق وليبيا.

ويهدف الجهاز الفنى لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح من خلال المعسكر، اكتشاف بعض الوجوه الجديدة فى ظل سياسة الإحلال والتجديد والبحث عن لاعبين شباب إلى جانب الاستعانة ببعض اللاعبين من أصحاب الخبرات.