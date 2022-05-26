شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تمساح يشكو التجاهل فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم بطلها أحمد تمساح لاعب الداخلية والمنتخب الوطنى الأسبق، وذلك خلال إحدى مباريات المنتخب التى انضم خلالها خلال فترة تألقه مع الداخلية، وتحديدا فى مباراة مصر وغينيا فى تصفيات أمم أفريقيا.

تمساح الذى كان لاعبا وقتها فى الداخلية وكان مهارى شارك وكان المنتخب متقدما فى النتيجة 2/1، لكنه لم يتسلم الكرة لفترات طويلة ما دفعه للحديث مع زملائه خلال المباراة قائلا "هو عشان بلعب فى الداخلية ما فيش حد بيمرر لى الكرة".

عقب المباراة تحدث بعض اللاعبين مع تمساح وأكدوا له أن تلك الأمور لا تحدث فى المنتخب، ولا يوجد فرق بين أى لاعب سواء من الأهلى والزمالك أو قادم من نادٍ آخر".