شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مران الأهلى الأول فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأول بالمغرب اليوم، فى إطار الاستعداد للمباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد المغربى، المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على مركب محمد الخامس فى الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مرانه فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد الرياضى البيضاوى.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قد تفقد عددا من ملاعب التدريب المحيطة بمقر إقامة بعثة الأهلي بالمغرب؛ لتحديد ملعب المران قبل وصول بعثة الفريق.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران استغرقت نحو 6 ساعات.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.