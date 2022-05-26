شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين قفة يشارك فى مران إيسترن كومبانى بعد التعافى من الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك أحمد أمين قفة مهاجم إيسترن كومبانى فى مران الفريق، اليوم الخميس، بعد التعافى من إصابة الضامة التى تعرض لها فى مباراة فريقه مع سموحة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2 فى إطار الجولة العشرين من بطولة الدورى.

وغاب أحمد أمين عن المشاركة فى مران إيسترن أمس الأربعاء الذى حضره النجم البرازيلى رونالدينيو، واكتفى بالجرى حول الملعب وبعض التدريبات المنفردة، ليصبح جاهزا اليوم للدخول مع الفريق استعدادا لمواجهة نادى فيوتشر المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل، فى إطار الأسبوع الحادى والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومنح علاء عبد العال اللاعبين راحة الأربعاء من التدريبات بعد تأجيل مباراة الفريق مع الأهلى، التى كان مقرر لها الأربعاء، قبل أن يتم تأجيلها من قبل رابطة الأندية المحترفة التى تدير المسابقة، بعدما أرسل الأهلى خطابا بالموافقة على خوض المباراة بدون اللاعبين الدوليين وقت التوقف الدولى المقبل، ليتم تحديد 15 يونيو المقبل موعدا لها.

وأهدر إيسترن كومبانى فوزا سهلا أمام سموحة بعدما نجح فى التقدم بهدفين، إلا أن سموحة أدرك التعادل فى الوقت القاتل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل الفلسطينى محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول فى الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد قفة بعد عرقلته من مدافع سموحة، ونفذها محمد صالح بشكل رائع، وأضاف أحمد سيد متعب الهدف الثانى لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية مميزة من عماد ميهوب ليسكنها شباك الهانى سليمان، وقلص مروان حمدى النتيجة فى الدقيقة 65 بعدما سجل هدفا برأسه من عرضية متقنة على حدود منطقة الجزاء، وخطف أليا سيلا هدف التعادل لسموحة 97 من رأسية رائعة.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.