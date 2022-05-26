شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا تطلب إقامة معسكر فى مصر استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب قنصل سفارة كوريا الجنوبية فى مصر تشوى بيونج سون من اتحاد الكرة إقامة معسكر لمنتخب كوريا فى شهر أكتوبر ونوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.

وتتواجد كوريا الجنوبية فى المجموعة الثامنة وتضم كلاً من البرتغال وغانا والأورجواى.

واستقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أمس الأربعاء، القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية فى مصر تشوى بيونج سون فى حضور اللواء حلمى مشهور عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وتم التطرق خلال الجلسة إلى إنهاء الاتفاقيات الخاصة بودية منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو المقبل.

كما تم الاتفاق بين اتحاد الكرة والقنصل العام لسفارة كوريا على عمل توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة، وتبادل الخبرات.

وفى ختام الجلسة الودية أهدى جمال علام درع الاتحاد المصرى لكرة القدم للقنصل العام، كما تبادل الطرفان القميص الخاص بمنتخبى مصر وكوريا الجنوبية.