شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الخميس 26 - 5 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراتين مؤجلتين، اليوم الخميس، من منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى، وبيراميدز مع فيوتشر.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى

يستضيف نادى المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق البنك الأهلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط المصرى البورسعيدى أمام فيوتشر بهدف نظيف فى الجولة العشرين، فيما تعادل البنك الأهلى مع الإسماعيلى بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصرى 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر، ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 26 نقطة بعد أن خاض الفريق 19 مباراة حيث تمكن من الفوز فى 6 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات والتعادل فى 8 مباريات.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر

يستقبل نادى بيراميدز على استاد الدفاع الجوى فى التاسعة مساء اليوم، فريق فيوتشر فى مباراة نارية بين الفريقين، حيث سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر الفوز على المصرى بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة متأخرا بنقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

في المقابل، يحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.