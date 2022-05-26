شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يجتمع بالمحمدى ومدبولى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، على عقد جلسة مطولة مع باهر المحمدى وأحمد مدبولى لاعبا الفريق على هامش المران الذى أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعبه الرئيسى باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك.

يأتى ذلك فى إطار سياسة الجهاز الفنى للفريق، بعمل جلسات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم بصفة مستمرة لاستعادة الانتصارات المحلية لتصحيح مسار الفريق بجدول الدورى العام.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على الزمالك فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ 21 من عمر المسابقة المحلية.

ويسعى الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات فى ظل هدفه الحالى بتصحيح مساره بجدول الدوري، تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل التى نجحت فى حصد 7 نقاط من إجمالي 9 بالفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا إضافة للتعادل مع البنك الأهلي.