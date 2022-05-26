شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميار شريف يكشف كيف أصيبت نجمة التنس فى بطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف منصف، وكيل ميار شريف لاعبة التنس المصرية، إصابة البطلة المصرية، بعد أن صنعت تاريخا جديدا للرياضة المصرية كونها أول مصرية فى التاريخ تصعد للدور الثانى للجدول الرئيسى فى بطولة رولاند جاروس، أقوى بطولات التنس فى العالم.

وقال شريف منصف: "ميار لعبت مباراة تاريخية، وحققت فوزا استثنائيا على لاعبة قوية جدا، فى أقوى بطولات العالم، وصعدت للدور الثانى من الجدول الرئيسى، لتواجه لاعبة ضمن المصنفين الثلاثون عالميا، ويعد ذلك إنجازا جديدا للرياضة المصرية".

وأضاف "خلال المباراة وفى المجموعة الثانية شعرت ميار بألم فى القدم اليسرى أثناء إحدى التسديدات، ما استدعى توقف المباراة وطلب وقت للعلاج الطبى، شعرت أنها لن تكمل المباراة، لكنها أصرت على الاستكمال، وبكل قوة وبراعة استطاعت استكمال المباراة والفوز بها بمجموعتين نظيفتان بدون رد".

وقال شريف منصف: "بعد المباراة مباشرة علمنا بوجود إصابة بعد إجراء مجموعة فحوصات، وتأكد فى اليوم التالى الإصابة بشرخ فى القدم اليسرى، ما أدى إلى توجهنا لإدارة البطولة والإبلاغ بالانسحاب".

وأضاف "عندما تحدثت مع ميار قالت لى أول مرة يكون فى جمهور مصرى بالشكل ده فى بطولة تنس عالمية خارج مصر، وفى ناس قادمة من مصر مخصوص عشانى، ومع تشجيعهم الذى هز المدرجات، لم يكن من الممكن عدم استكمال المباراة، والفوز، والحمد لله عملناها".

وبخصوص خطة العلاج والخطوات القادمة قال "نتوجه مباشرة إلى إسبانيا لوضع وبدء خطة العلاج والاستشفاء التى من المنتظر أن تستمر من 6 : 8 أساببع مع مجموعة طبية من أمهر أطباء العالم فى علاج الإصابات الرياضية".