شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو قبل مران الأهلى الأول بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فيديو للاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة بالمغرب قبل التحرك لخوض المران الأول للفريق بالمغرب على ملعب الاتحاد الرياضى البيضاوى.

ويستعرض موسيمانى، خلال محاضرة الفيديو مع اللاعبين اليوم، بعض النقاط الفنية التى يسعى للتركيز عليها فى التدريبات؛ استعدادا لمباراة الوداد المغربى.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام فريق الوداد المغربى، ويسعى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والتتويج بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتضم قائمة المسافرة إلى المغرب 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلى تدريباته فى القاهرة ظهر الأربعاء، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلى للحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.