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القاهرة - سامية سيد - حسم نادى حرس الحدود التأهل رسميا للدورى الممتاز الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الأول برصيد 59 نقطة بعد مرور 28 جولة فى مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، متقدما بـ9 نقاط عن الأوليمبى صاحب الوصافة.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم..

1 حرس الحدود 59

2 الأوليمبى 50 نقطة

3 دكرنس 50

4 بلدية المحلة 45

5 أبو قير للأسمدة 45

6 كفر الشيخ 43

7 المجد السكندرى 43

8 المصرى للسلوم 42

9 سبورتنج 36

10 بايونيرز 35

11 المنصورة 35

12 الحمام 34

13 ألعاب دمنهور 28

14 الزرقا 22

15 الصيد بالمحلة 11

16 الرجاء 5

مباريات اليوم فى القسم الثانى..

تقام في الرابعة عصر اليوم الخميس 7 مباريات قوية في إطار الأسبوع التاسع والعشرين ضمن منافسات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، بين المنصورة مع الزرقا، حرس الحدود مع دكرنس، ألعاب دمنهور مع بلدية المحلة، كفر الشيخ مع بايوتيرز، الحمام مع المجد السكندرى، أبو قير للأسمدة مع الأوليمبى، صيد المحلة مع الرجاء، بينما ستقام مباراة واحد في مجموعة القاهرة بين بورتو السويس ومنتخب السويس.

يلتقى حرس الحدود صاحب المركز الأول برصيد 59 نقطة والذى من التأهل رسميا للدورى الممتاز الموسم المقبل، مع دكرنس صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، في مباراة تحصيل حاصل بين الفريقين، فيما يستضيف نادى أبو قير للأسمدة صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة مع الأوليمبى صاحب الوصافة برصيد 50 نقطة والذى فقد فرصة العودة للدورى الممتاز.

ويستقبل نادى الحمام صاحب المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة، والذى يحتاج نقطة فقط لضمان البقاء في القسم الثانى، فريق المجد السكندرى صاحب المركز السابع برصيد 43 نقطة، وحال تحقيق الحمام التعادل أو الفوز سيضمن البقاء، وسيهبط بشكل رسمي فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة والذى سيواجه بلدية المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة ولا يملك سوى تحقيق الفوز وانتظار هدية من المجد.

ويواجه فريق المنصورة صاحب المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة مع الزرقا أحد الفرق التي ضمن الهبوط برصيد 22 في المركز الرابع عشر، فيما يلتقى صيد المحلة مع الرجاء في قمة القاع واللذان ضمن الهبوط للقسم الثالث بشكل رسمي، وتختتم مباريات اليوم في المجموعة بمباراة كفر الشيخ مع بايونيرز، وتم تأجيل آخر المباريات بين سبورتنج مع المصرى بالسلوم ليوم الأحد المقبل.

وفى مجموعة القاهرة يلتقى فريق بورتو السويس صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة، والذى يطمح للوصول للمركز الثالث مع منتخب السويس صاحب المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة.