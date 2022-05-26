شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض أحمد مرعى لتدريب فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع أحمد مرعى المدير الفنى السابق لفريق سلة الاتحاد السكندرى لتولى تدريب الفريق فى الموسم الجديد، خلفا للأمريكى ويليام فويت.

وأكد أحمد مرعى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مفاوضات من أحد أعضاء مجلس إدارة النادى لتولى تدريب الفريق، إلا أن حسم الموقف كان مؤجل لبعد مشاركة الفريق فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام برواندا.

وقال مرعى إنه يسعى لتحقيق البطولات والمنافسة على الألقاب مع أى فريق يتولى تدريبه عامة ومع الزمالك خاصة.

وأضاف مرعى أنه من المقرر أن يعقد جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الساعات القادمة للاتفاق على كل التفاصيل وحسم الموقف النهائي من تدريب سلة الفريق الأبيض.