شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الأهلى مواجهة نارية أمام الوداد المغربى فى موقعة حاسمة فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.

النهائى الثالث على التوالى

نجح فريق الأهلى فى التأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالى، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلى على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربى، الذى حجز مقعده فى النهائى على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى.

جاء تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائى.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

وضرب الأهلى موعدًا أمام الوداد المغربى فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء الاثنين المقبل.

القيمة التسويقية للأهلى والوداد المغربى

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.

تأجيل مواجهة إيسترن كومبانى

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى التى كانت مقرر لها أمس الأربعاء، المؤجلة من الجولة الـ14 بمسابقة الدورى الممتاز، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى، على أن يتم لعب المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل.