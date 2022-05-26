صحفي إيطالي متخصص في أخبار الانتقالات يكشف مفاجأة: صلاح سيرحل مجاناً عن ليفربول الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات حول العالم، كواليس جديدة في محادثات محمد صلاح وإدارة ليفربول، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط فشل الطرفين في التوصل لنقطة اتفاق تقضي باستمراره لمواسم مقبلة رفقة الريدز، ومواصلة تحقيق الانتصارات والإنجازات الفردية والجماعية.

وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محمد صلاح لا يفكر في الانتقال إلى الدوري الإسباني، كما أشيع في الفترة الأخيرة، بعد فشل انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، الأمر الذي جعل الملكي يبحث عن صفقة بديلة من أجل تدعيم هجومه، ووضع القطعة المفقودة في خط هجوم اللوس بلانكوس.

وأشار إلى أن محمد صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول هذا الصيف، لكنه قد يرحل بنهاية الموسم الجديد، بشكل مجاني، بعد انتهاء عقده بصورة رسمية، وذلك حال تمسك إدارة الريدز بعدم تحقيق مطالب الفرعون المصري، على جميع المستويات، وكتب: «المفاوضات لا تزال مفتوحة ولكن الوضع لا يزال صعب».

وجاء ذلك بعدما أكد محمد صلاح على استمراره رفقة ليفربول خلال الموسم المقبل، والذي ينتهي عقده بنهايته، الأمر الذي منح جماهير الريدز، أمل في انفراجة الأزمة التي تشهدها مفاوضات الطرفين على تجديد العقد، مقابل الحصول على راتب أسبوعي قيمته لا تقل عن 400 ألف جنيه إسترليني.