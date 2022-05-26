شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز "الجريح" يبحث عن صدارة الدورى اليوم أمام قطار فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق فيوتشر على استاد الدفاع الجوى، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر الفوز على المصرى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

وطالب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للنادى السماوى، اللاعبين بضرورة نسيان مباراة الاتحاد السكندرى والتركيز على تحقيق الفوز على فيوتشر وخطف الثلاث نقاط لتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقتا في ظل غياب الأهلى عن المباريات المحلية في الوقت الحالي.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة متأخرا بنقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

فى المقابل يسعى على ماهر المدير الفنى لنادى فيوتشر لمواصلة الانتصارات والتقدم أكثر فى جدول الترتيب، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز لتضييق الفارق مع بيراميدز لنقطتين والابتعاد أكثر عن سموحة صاحب المركز الخامس.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.