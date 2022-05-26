شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخطط لتكرار سيناريو 2020 أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى إلى مفاجأة الوداد المغربى فى المباراة التى تجمعهما يوم الاثنين المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتحقيق الفوز على الفريق المغربى على أرضه ووسط جماهيره.

وينوي موسيماني مباغتة الوداد من خلال استغلال نقاط ضعفه والاعتماد على الضغط العالى على بطل المغرب من وسط ملعبه من أجل منعه من بناء الهجمة وتحضيرها من وسط ملعبه، على أمل حدوث أخطاء قد تساعد فى الوصول إلى مرمى رضا التكناوطى وتسجيل هدف التقدم على الوداد.

ويرغب موسيمانى فى تكرار سيناريو نصف نهائي نسخة 2020 والتي تغلب خلالها على الوداد ذهابا وإيابا، بعدما فاجأ الفريق المغربي في مباراة الذهاب على أرضه بالضغط العالي من وسط ملعبه، وهو ما تسبب في ارتكاب مدافعه للخطأ استفاد منه محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف التقدم.

وينوي موسيماني حرمان الوداد من الاستحواذ على الكرة من خلال التحكم بها أطول وقت ممكن وتناقل الكرات القصيرة وتحرك لاعبيه بدون كرة، مع الضغط بقوة وقت فقدان الكرة ووصولها إلى فريق الوداد.