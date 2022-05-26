شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما "مكوك الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل يوسف أوباما لاعب الزمالك، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ27 فهو من مواليد 26 مايو 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وحقق بطولات عديدة بالقميص الأبيض.

شارك أوباما فى 190 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 40 هدفا وصنع 25 هدفا آخر وتلقى 19 كارت أصفر، وحقق 10 بطولات مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى فى موسم 2014 / 2015 و2020 / 2021 بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.