شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما "مكوك الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
شارك أوباما فى 190 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 40 هدفا وصنع 25 هدفا آخر وتلقى 19 كارت أصفر، وحقق 10 بطولات مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى فى موسم 2014 / 2015 و2020 / 2021 بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.
ويعد أوباما لاعبا أساسيا فى تشكيلة الزمالك، ورغم غيابه فى أكثر من مباراة لظروف مختلفة أبرزها نهائى القرن أمام الأهلى، بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا أن صانع الألعاب كان عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمى باتشيكو، وأخيرا فيريرا بعد العودة لتدريب الفريق الأبيض.
وعانى أوباما من ابتعاده عن صفوف منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة رغم ظهوره بمستوى مرضى مع الزمالك وبات من الركائز الأساسية فى صفوف الفريق الأبيض، الذى رفض التخلى عنه رغم تحصل اللاعب على عدد من العروض الخليجية وبرواتب أضعاف ما يحصل عليه في القلعة البيضاء نظرا لآهميته في تشكيل الزمالك وعدم وجود بديل له.