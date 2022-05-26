شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أول مران بالمغرب اليوم استعاداداً لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الخميس، أول مران بالمغرب استعداداً لمباراة الوداد المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة بملعب محمد الخامس فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الأحمر المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب لخوض اللقاء المرتقب التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل حصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والـ11 فى تاريخ النادى.
وفرض الأهلى سياجاً من السرية والتركيز حول مقر إقامة المارد الأحمر فى المغرب منذ وصول البعثة حفاظاً على تركيز واستقرار الفريق قبل النهائى الأفريقى، ويطمح مسئولو المارد الأحمر فى تهيئة كل عوامل الدعم والاستقرار أمام الفريق من أجل التغلّب على الوداد وسط أرضه وعلى جمهوره.
واستعاد الأهلى 4 مصابين قبل نهائى أفريقيا بعدما شارك كل من عمرو السولية واأليو ديانج وحمدي فتحي وياسر إبراهيم في تدريبات الفريق التى أقيمت بالقاهرة قبل سفر الأهلي للمغرب وجاءت مشاركة الرباعي بعدما غاب عن تدريبات الفريق الأخيرة وكذلك عن بعض مباريات الأحمر الماضية للإصابة.
وشارك السولية في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية ، كما شارك ديانج بعد تعافيه من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأجرى ديانج أشعة رنين قبل مباراة إنبي الماضية في الدوري، وجاءت النتائج مطمئنة وأكدت سلامته وتعافيه من الكدمة التي تعرض لها، ونفس الأمر بالنسبة لـ ياسر إبراهيم الذى تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وكانت عبارة عن آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف ، وشارك حمدي فتحي في المران بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.