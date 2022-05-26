شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أول مران بالمغرب اليوم استعاداداً لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الخميس، أول مران بالمغرب استعداداً لمباراة الوداد المرتقبة المقرر لها التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة بملعب محمد الخامس فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الأحمر المغرب مساء أمس على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب لخوض اللقاء المرتقب التى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل حصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والـ11 فى تاريخ النادى.

وفرض الأهلى سياجاً من السرية والتركيز حول مقر إقامة المارد الأحمر فى المغرب منذ وصول البعثة حفاظاً على تركيز واستقرار الفريق قبل النهائى الأفريقى، ويطمح مسئولو المارد الأحمر فى تهيئة كل عوامل الدعم والاستقرار أمام الفريق من أجل التغلّب على الوداد وسط أرضه وعلى جمهوره.

واستعاد الأهلى 4 مصابين قبل نهائى أفريقيا بعدما شارك كل من عمرو السولية واأليو ديانج وحمدي فتحي وياسر إبراهيم في تدريبات الفريق التى أقيمت بالقاهرة قبل سفر الأهلي للمغرب وجاءت مشاركة الرباعي بعدما غاب عن تدريبات الفريق الأخيرة وكذلك عن بعض مباريات الأحمر الماضية للإصابة.

وشارك السولية في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة ‏الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية ، كما شارك ديانج بعد تعافيه من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته ‏مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب ‏نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وأجرى ديانج أشعة رنين قبل مباراة إنبي الماضية في الدوري، وجاءت النتائج مطمئنة وأكدت ‏سلامته وتعافيه من الكدمة التي تعرض لها، ونفس الأمر بالنسبة لـ ياسر إبراهيم الذى تعافى من الإصابة التي تعرض لها ‏مؤخرًا، وكانت عبارة عن آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة وفاق ‏سطيف ، وشارك حمدي فتحي في المران بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض ‏وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏