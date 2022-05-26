شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يستدرج اليوم البنك الأهلى للعودة للانتصارات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق البنك الأهلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط المصرى البورسعيدى أمام فيوتشر بهدف نظيف فى الجولة العشرين، فيما تعادل البنك الأهلى مع الإسماعيلى بهدفين لمثلهما في نفس الجولة.

ويسعى التونسى معين الشعبانى المدير الفنى لنادى المصرى، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط للعودة لسكة الانتصارات، حيث لم يتذوق الفريق الفوز منذ الفوز على الأهلى بهدف نظيف، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد لخطف الفوز وتعديل مسار الفريق في الدورى.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

في المقابل، شدد خالد جلال المدير الفني لنادى البنك الأهلى على ضرورة تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة والاقتراب خطوات نحو المربع الذهبي، مؤكدا صعوبة مواجهة المصري الذي يسعى للعودة من جديد لمكانته المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 26 نقطة بعد أن خاض الفريق 19 مباراة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات والتعادل في 8 مباريات.