شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للكأس بعد الفوز بثلاثية فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعدما حقق فوزاً مستحقاً على الزمالك بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور الـ16 للبطولة فى مثل هذا اليوم 26 مايو 2010، حيث سجل الزمالك هدفا وحيدا أحرزه حسين ياسر المحمدى، بينما أحرز ثلاثية الأهلى شريف عبد الفضيل، ومحمد فضل، ومحمد أبو تريكة.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد الواحد السيد، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله، عمرو الصفتى "علاء علي"، محمد عبد الشافي، اديكو "هانى سعيد"، حسن مصطفي، إبراهيم صلاح "صبرى رحيل"، حسين ياسر المحمدى، حمد جعفر، وشيكابالا.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، شريف عبد الفضيل، وائل جمعة، أحمد السيد، سيد معوض "جيلبرتو"، محمد بركات، حسام عاشور، شهاب الدين أحمد، أحمد حسن "احمد فتحي"، محمد أبو تريكة "فرانسيس"، محمد فضل، ووصل الأهلى إلى دور الثمانية بعد الفوز على الغريم التقليدى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.