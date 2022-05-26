إجراء مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد اليوم

وسوف يشهد حفل إجراء القرعة حضور نجوم منتخبنا الوطنى المصرى، وأبرزهم كابتن الفراعنة أحمد الأحمر وإبراهيم المصرى ويحيى الدرع والذين سيقومون بسحب القرعة، حيث يشارك بالبطولة 14 منتخبا.

وقامت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بتحديد صالتى حسن مصطفى وأكتوبر الدولية لاستضافة البطولة، المحدد لها الفترة من 9 وحتى 19 يوليو المقبل، نظرا لانشغال استاد القاهرة ببطولة العالم للسلاح.

وقامت اللجنة المنظمة بتعيين محمد الألفى المدير الفنى لفريق هليوبوليس مديرا للبطول.

وبحث محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، استعدادات استضافة مصر بطولتى أمم أفريقيا 2022 - 2024 بعد موافقة الاتحاد الأفريقى على إسنادهما لمصر بعد سحبهما من المغربى الجزائر.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مسئولو وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد فى حضور عدد من قيادات الوزارة.