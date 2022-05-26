شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مصر المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، مساء اليوم الخميس، تدريباته على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة فريقه التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعكف نونو الميدا، على دراسة مباريات فريق مصر المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى، قبل ملاقاته، ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 20مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

وحصد فاركو 12 نقطة فى 8 مباريات منذ تولى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطى بالتعادل مع البنك الأهلى 2-2 ثم التعادل السلبى مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع بيراميدز والجونة.