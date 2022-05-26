شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: عمر كمال يرغب فى الاستمرار مع فيوتشر.. ونزاعات الأندية من اختصاصات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس لجنة رابطة الأندية المحترفة، أن عمر كمال عبد الواحد يرغب فى البقاء مع فريق فيوتشر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح دياب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عمر كمال كان فى فريق المصرى وأنهى تعاقده وأصبح لاعبًا حرًا، والزمالك كان موقوفا عن القيد، متسائلا: "كيف يعير النادى الزمالك اللاعب وهو لم يقيده، وإذا فضل عمر كمال اللعب لفريق آخر سيلعب، لكن من الواضح أن رغبة عمر البقاء فى فيوتشر".

وأشار إلى أن أى نزاع بين الأندية وأى لاعب سيكون من اختصاص اتحاد الكرة، موضحا أن اختصاصات الرابطة مرتبطة بالمسابقة.

وعن تعارض منصبه كرئيس رابطة الأندية ورئيس شركة الكرة بفيوتشر، قال دياب: "هناك بند فى لائحة الرابطة أن أى عضو فى الرابطة لا يجب أن يكون عضو مجلس إدارة فى أى ناد أو يعمل فى ناد، ولكن طالما مدير تنفيذى لأى شركة فهذا لا يتعارض، الرابطة تبذل مجهودًا كبيرًا وعندنا أمانة فى الإدارة والشفافية مع كل الأندية".