شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية للجودو بالجزائر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم، منافسات البطولة الأفريقية للجودو، التى تقام بالجزائر بمشاركة المنتخب الوطنى، بقيادة محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات، وحاتم عبد الآخر ومحمد على ومحمد محيى وسيد أبو ميدان.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من:- يسري سامي (19 عاما) – محمد عبد الموجود (28 عاما) – عمر سامي (23 عاما) – علي عيد (27 عاما) – عبد الرحمن عبد الغني (24 عاما) – علي حازم (28 عاما) – عبدالله فهمي (23 عاما) – محمد عبده (23 عاما).

وعلى مستوى السيدات تضم القائمة كلا من:- نورا سالم (20 عاما) – تسنيم تامر (18 عاما) – لمياء حسن (29 عاما) – فاطمة عطية (18 عاما) – أفنان ياقوت (20 عاما) – فرح علي (19 عاما).

وكان المنتخب قد شارك مؤخرا فى منافسات بطولة كأس أوروبا بالبوسنة وحقق المركز الرابع فى الترتيب العام، بـ4 ميداليات مختلفة بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.