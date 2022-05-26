شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أوباما مستمر مع الزمالك.. وتحركنا لإيقاف كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عدم رحيل يوسف أوباما لاعب الفريق بنهاية الموسم، موضحا أن أوباما مستمر مع النادي ولم يتلق عروضا سواء محلية أو خليجية للرحيل بنهاية الموسم.

وأشار إلي أن نادي الزمالك أرسل خطاب إلى لجنة الأندية لنقل مباريات نادي الزمالك من استاد القاهرة إلي ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو " والذي تم إرساله منذ أربعة عشر يوما بتاريخ 11 مايو 2022.

وأوضح المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه لا صحة لما يتردد حول حصول المغربي خالد بو طيب، مهاجم الفريق السابق على حكم رسمي من لجنة فض المنازعات الدولية بالحصول على 3 ملايين و700 ألف يورو.

وأكد أن قضية خالد بوطيب ما زالت متداولة في المحكمة الرياضية بعدما قام نادي الزمالك بالطعن على قرار الفيفا.

وعن آخر مستجدات قضية كهربا، قال أمير: "نادي الزمالك تحرك بعد نهاية المدة القانونية التي أقرتها لجنة الانضباط، وبعد مخاطبة المحكمة الرياضية، والتي أبلغت الفيفا من أجل إخطار اللاعب، ثم تخاطب الفيفا لجنة الانضباط والتي تعطى مهلة 45 يوما لتسديد اللاعب الغرامة الموقعة عليه، وهو ما لم ينفذه كهربا، وعليه تحركنا لوقف اللاعب والحصول على مستحقاتنا دون استئناف اللاعب على هذا القرار لأنه أخذ جميع درجاته القانونية".