الامارات | محمد صلاح باقٍ مع ليفربول حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح باقٍ مع ليفربول حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، عزمه الاستمرار مع الفريق الإنجليزي الموسم المقبل، رغم أنه لم يتبقَّ سوى عام واحد على عقده الحالي.

لايزال قائد منتخب مصر يجري محادثات مع ليفربول بشأن تجديد عقده الحالي، رغم أن التقارير تشير إلى أن الوصول لاتفاق ليس وشيكاً.

وسجل صلاح 31 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة في 50 مباراة خاضها مع ليفربول بجميع المسابقات هذا الموسم، وربطته بعض التقارير بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي في ظل اقتراب عقده على الانتهاء.

ومع ذلك، أوضح صلاح في مؤتمر صحافي أمس، قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل ضد ريال مدريد الإسباني، أنه يعتزم البقاء في ملعب (أنفيلد) لمدة عام آخر على الأقل.

وقال اللاعب الفائز أخيراً بجائزتي أفضل هداف وصانع للأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم: «سأبقى في الموسم المقبل بالتأكيد».

وكان صلاح قال سابقاً إنه لا يريد الحديث عن وضع عقده حتى نهاية الموسم الحالي، وكرر هذا الموقف، مضيفاً: «في رأيي، لا أركز على العقد، لا أريد أن أكون أنانياً. إنه أسبوع مهم بالنسبة لنا. لا أريد التحدث عن العقد».

سجل 31 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة في 50 مباراة هذا الموسم.

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