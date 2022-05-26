الامارات | الجودو يهدي الإمارات 3 ذهبيات بالدورة الخليجية بالكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يهدي الإمارات 3 ذهبيات بالدورة الخليجية بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخبنا الوطني للجودو رصيد الإمارات من الميداليات الملونة ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى31 الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 37 ميدالية ملونة بعد حصده ثلاث ذهبيات وضعت الإمارات في المركز الثالث.

وفاز اللاعب محمدوف بذهبية الوزن المفتوح، فيما توج اللاعب نجارا تتشفيلي بذهبية وزن تحت 90 كيلوغراماً، كما توج اللاعب أرام بذهبية وزن تحت 100 كيلوغرام.

وحقق جودو الإمارات بذلك إجمالي ست ميداليات، أربع ذهبيات وفضية وبرونزية في مشاركة ناجحة ضمن برنامج منافساته على الأصعدة كافة.

وتشارك الإمارات في الدورة بـ285 رياضياً ورياضية يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة في 12 موقعاً ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً.

وعلى صعيد آخر، فاز منتخبنا للرياضات الإلكترونية على نظيره السعودي بنتيجة 2-0 في منافسات الدور ربع النهائي للعبة الأساطير وشارك كل من عيسى الظاهري، بطي المنصوري، فارس المزروعي، خليفة المنصوري، ومحمد المطروشي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي الذي تنتهي منافساته مساء اليوم بملاقاة المنتخب الكويتي.

3 خسائر

خسر منتخبنا الوطني للتنس بمنافسات الزوجي بالدور ربع النهائي أمام نظيره الكويتي ومثلنا فيها كل من عمر أحمدي وعبدالله المرزوقي حيث انتهت بنتيجة مجموعتين 6-0 و6-0.

وأكد مدرب منتخبنا الوطني للتنس محمود نادر أن المشاركة في فعاليات دورة الألعاب الخليجية الثالثة جاءت بهدف المنافسة على جميع الميداليات في مسابقات الفردي والزوجي والفرق، إلا أن إصابة أبرز عناصر الفريق أدت إلى التأثير في المستوى العام للمشاركة، وهو اللاعب عمر العوضي الذي خسرنا جهوده في المباراة الافتتاحية، وكان يسير بخطى ثابتة نحو حسم اللقاء الأول بعد تقدمه على نظيره الكويتي قبل أن تحرمه الإصابة من إنهاء المباراة والتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

كما اختتم منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للرجال، مشواره الخليجي بخسارة أمام نظيره البحريني بأربعة أهداف مقابل هدف ليتوج الأحمر البحريني بالميدالية البرونزية بعد هذا الفوز، فيما توج بالميدالية الذهبية منتخب الكويت وأحرز المنتخب السعودي الميدالية الفضية.

وافتتح التسجيل في مباراة منتخبنا والبحرين عمار علي لاعب البحرين وعزز زميله صالح سنجار تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني ليقلص الفارق لاعبنا عبدالله الحوسني بتسجيل أول أهداف الأبيض قبل نهاية الشوط الأول. وزادت المهمة صعوبة في الشوط الثاني بعد أن سجل منتخب البحرين الهدف الثالث عن طريق لاعبه محمد عبدالله ليسجل عمار علي الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والرابع للأحمر.

وخسر منتخبنا الوطني لكرة الطائرة أمام المنتخب السعودي 0-3، لتتضاءل حظوظنا في المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى بعد التعرض للهزيمة الثالثة. وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة لصالح الأخضر السعودي على حساب أبيض الطائرة بواقع 25-18، 25-13، 25-19.

كرة اليد

يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في السادسة عصر اليوم، مشواره بلقاء نظيره القطري، على أن يلتقي نظيره البحريني السبت، ويواجه الكويت الأحد، ويختتم مبارياته بمواجهة السعودية 31 الجاري.

• الإمارات تصعد إلى المركز الثالث بجدول الترتيب العام.

علامة كاملة لـ «سيدات الأبيض» في بادل التنس

كما حقق «سيدات الأبيض» انتصاراً مستحقاً على نظيره البحريني في أول منافسات مسابقة البادل تنس، التي تقام في نادي الكويت الرياضي، بالعلامة الكاملة بعدما فاز بنتيجة (3-0)، إذ فازت اللاعبتان فاطمة المضرب وفاطمة الجناحي في المباراة الأولى 2-0، فيما فازت لطيفة عبدالعزيز السلمان وشيخة عبدالله الجناحي في المباراة الثانية 2-0، وفي المباراة الثالثة فازت نوف عبدالحميد عمر، وفاطمة حسن شهدور 2-0.

وانطلقت منافسات مسابقة البادل تنس، التي تمتد على مدار خمسة أيام، ويتنافس خلالها منتخب الإمارات للسيدات مع دول: الكويت والسعودية والبحرين وعمان، عن طريق كل من شماء المهيري، فاطمة الجناحي، شيخة الجناحي، فاطمة المضرب، مريم الشامسي، لطيفة السلمان، نوف عبدالحميد، فاطمة شهدور، فيما سيلتقي منتخب الإمارات للسيدات مع المنتخب العماني في ثاني لقاءاته اليوم الخميس.

وأكد عضو اتحاد الإمارات للبادل تنس عمر شريف المرزوقي، أن خوض منتخب السيدات غمار دورة الألعاب الخليجية الثالثة، يعد ثالث مشاركة له عقب تشكيله في شهر فبراير الماضي، تجسيداً لرؤية الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد، الذي وجه بتقديم كل الدعم والاهتمام بالعنصر النسائي من لاعبي المنتخب، ليتمكن من تحقيق التطور وإبراز الوجه المشرف لقدرات وإمكانات المرأة الإماراتية.

منتخب الإمارات فاز على البحرين في منافسات البادل تنس. من المصدر

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news