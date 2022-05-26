الامارات | لاعبا منتخب «أصحاب الهمم» يخسران ضربة البداية في «دولية فزاع» للريشة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبا منتخب «أصحاب الهمم» يخسران ضربة البداية في «دولية فزاع» للريشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر لاعبا المنتخب الوطني لأصحاب الهمم حميد السناني وسلامة الخاطري، ضربة بداية دوري مجموعات في النسخة الرابعة من بطولة «فزاع الدولية» للريشة الطائرة، أول من أمس، على صالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى 28 الجاري، بمشاركة 247 لاعباً ولاعبة من 30 دولة.

وتعرض السناني في أولى مبارياته للخسارة أمام الكوري الجنوبي شو نادان بمجموعتين دون رد، قبل أن تكرر سلامة الخاطري النتيجة ذاتها بالخسارة أمام الإندونيسية ساديا ماي.

وفي أقوى مباريات الجولة الافتتاحية، احتاج اللاعب الهندي هاد راك إلى ساعة كاملة للفوز على الماليزي محمد آبو بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة.

عربياً، تعرض لاعبا المنتخب الكويتي للهزيمة بمجموعتين دون رد، بخسارة خالد ماجد أمام الياباني بيتا أوناتو، ومواطنه عبدالله الحداد أمام لاعب هونغ كونغ ليان دينير بالنتيجة ذاتها.

وأشاد رئيس الوفد الكويتي جمال ناصر المشعل، ببطولات «فزاع الدولية»، مشيراً في تصريحات صحافية، إلى المكانة المرموقة لهذه البطولات على الخارطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم».

وقال المشعل، إن: «الحرص الدائم لنخبة أبطال رياضات أصحاب الهمم للتواجد في بطولات فزاع الدولية لم يأتِ من فراغ، لما تمثله هذه البطولات من محطة مهمة ومانحة لنقاط تصنيفية للمشاركة في الدورات البارالمبية».

وعن المشاركة الكويتية في النسخة الحالية للريشة الطائرة، قال المشعل: «الاحتكاك وصقل المهارات هما الهدف الأبرز من مشاركتنا الحالية، وذلك وفق النهج المرسوم في تطور أداء لاعبينا».

وأوضح: «تمثل البطولة فرصة سانحة لجميع لاعبي الدول المشاركة في الاحتكاك بنخبة أبطال هذه اللعبة على الساحة الدولية، خصوصاً الذين شاركوا وتوجوا في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة (طوكيو 2020)».

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