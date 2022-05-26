الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | تنظيمية «القفال 31» تجتمع مع «استشارية المتسابقين»

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيمية «القفال 31» تجتمع مع «استشارية المتسابقين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل اللجنة المنظمة للنسخة 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، التجهيز والتحضير في انتظار اعتماد وإعلان الموعد الجديد والمرتقب للسباق، بعد قرار تأجيله مؤخراً، بسبب الأحوال الجوية.

وقال بيان صحافي: «شهد مقر النادي مؤخراً عقد اجتماع للجنة المنظمة برئاسة أحمد بن مسحار، مع اللجنة الاستشارية لمتسابقي القوارب الشراعية، بهدف استقصاء آراء النواخذة والملاك والبحارة في كثير من الأمور التي تخص إقامة الحدث».

حضر الاجتماع المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب أعضاء اللجنة الاستشارية النواخذة سالم العديدي وأحمد السويدي وخليفة المري، ورئيس لجنة الفحص الفني والتحكيم أحمد السويدي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا