الامارات | تنظيمية «القفال 31» تجتمع مع «استشارية المتسابقين»

شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيمية «القفال 31» تجتمع مع «استشارية المتسابقين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل اللجنة المنظمة للنسخة 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، التجهيز والتحضير في انتظار اعتماد وإعلان الموعد الجديد والمرتقب للسباق، بعد قرار تأجيله مؤخراً، بسبب الأحوال الجوية.

وقال بيان صحافي: «شهد مقر النادي مؤخراً عقد اجتماع للجنة المنظمة برئاسة أحمد بن مسحار، مع اللجنة الاستشارية لمتسابقي القوارب الشراعية، بهدف استقصاء آراء النواخذة والملاك والبحارة في كثير من الأمور التي تخص إقامة الحدث».

حضر الاجتماع المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب أعضاء اللجنة الاستشارية النواخذة سالم العديدي وأحمد السويدي وخليفة المري، ورئيس لجنة الفحص الفني والتحكيم أحمد السويدي.

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