الامارات | نادي النصر يستضيف «كأس الجمناستيكا» الدولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة بطلات في الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النصر يستضيف «كأس الجمناستيكا» الدولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة بطلات في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي، إقامة 15 فعالية رياضية متنوّعة من بينها ثلاث بطولات دولية خلال نهاية الأسبوع الجاري، وتأتي بطولة فزاع الدولية الرابعة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم في صدارة الفعاليات وهي الجولة العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، التي يشارك فيها 186 لاعباً ولاعبة من 30 دولة من مختلف قارات العالم يتقدمهم نخبة من أبطال العالم وأبطال أولمبياد طوكيو 2020 الحائزين الذهب والفضة والبرونز.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إنه ستُقام أربع بطولات للجمباز خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيأتي في مقدمتها منافسات النسخة الأولى من بطولة «كأس الجمناستيكا» الدولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة بطلات في الأولمبياد تتقدمهن ألينا هارناسكو وأنستازيا سالوس، وتقام في نادي جيمناستيكا سيسكا للجمباز في نادي النصر الرياضي، كما تشهد البطولة تنظيم ماستر كلاس للجمباز، وبطولة ستامينا الدولية للجمباز الفني التي تقام في مقر الأكاديمية السبت المقبل، كما تقام أيضاً بطولة دبي للجمباز الفني في أكاديمية ستار للجمباز، وتنظم أكاديمية أسباير الرياضية منافسات بطولة الجمباز يوم الأحد في مقر الأكاديمية.

وتستضيف دبي فعاليات المؤتمر الدولي «ميتاكون» للألعاب الإلكترونية و«الميتافيرس» العالم الافتراضي يومي السبت والأحد في أرينا مركز دبي التجاري العالمي.

وتتواصل منافسات بطولة كرة السلة التي تقام ضمن فعاليات النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتنظمها شركة «إي أس أم»، وتتضمن 13 لعبة رياضية، هي: البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الغولف، كرة السلة، الكريكت داخل القاعات المغطاة، الكريكت، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الإلكترونية.

ويُقام سباق القوارب الشراعية الحديثة يوم الجمعة في مياه شاطئ أم سقيم انطلاقاً من نادي دبي أوف شور، كما ينظم نادي دبي للسيدات منافسات النسخة الثالثة من بطولة بالما لتنس السيدات يومي الجمعة والسبت، وسباق دبي هاربور للجري الليلي يوم الجمعة في منطقة الصفوح وتنظمه سوبر سبورتس للفعاليات الرياضية، كما يقام سباق الجري الليلي في ذا بوينت بنخلة جميرا، وتستضيف القرية العالمية سباق دبي لجري السيدات لمسافة خمسة كيلومترات الذي تنظمه شركة الصحراء للفعاليات الرياضية.

وينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة مايو للشطرنج السريع يومي السبت والأحد في مقر النادي بمنطقة الممزر، وتقام منافسات بطولة بير آند سماش 22 للريشة الطائرة يوم الأحد في أكاديمية برايم ستار الرياضية، كما تنظم شركة هوبا تيك للخدمات الرياضية سباق العودة إلى سباقات الدراجات الهوائية للمسافات الطويلة يوم الأحد في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وتنطلق منافسات بطولة ريد بول هاف كورت لكرة السلة يوم الأحد في نادي تشامبس الرياضي.

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