الامارات | المحمدي: الفوز بـ «غرب آسيا» يعكس مكانة كرة القدم الشاطئية في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي: الفوز بـ «غرب آسيا» يعكس مكانة كرة القدم الشاطئية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد منتخب كرة القدم الشاطئية، وليد المحمدي، إن الفوز ببطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية، يؤكد مكانة اللعبة في الدولة. وأضاف المحمدي، المحترف في صفوف فريق ريال موينستر الألماني: «الترشيحات كانت تصب في مصلحة منتخب الإمارات من، وهو ما برهن عليه لاعبو المنتخب خلال المنافسات، وصولاً إلى المباراة النهائية، والفوز على المنتخب العماني».

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