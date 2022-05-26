الامارات | 10 مواهب إماراتية شابة.. تصلح كمشروع نجوم عالميين

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواهب إماراتية شابة.. تصلح كمشروع نجوم عالميين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل الرياضة الإماراتية بمواهب شابة، نجح العديد منها في وضع بصمة قوية في المحافل الدولية، وحصد إنجازات، سواء في البطولات الإقليمية أو العالمية. وعكست هذه المواهب مشروع نجم مستقبلي لرياضة الإمارات بعيداً عن كرة القدم، خصوصاً في الرياضات الفردية، إذ إن العديد منهم ضمن قائمة المصنفين الأوائل عالمياً ضمن فئاتهم العمرية.

وسلّطت دورة الألعاب الخليجية المقامة حالياً في الكويت الضوء على بعض من هذه الدماء الشابة، خصوصاً أن العديد من المواهب نجح في فرض حضوره في دورة مخصصة لمنتخبات الصف الأول للرجال والسيدات. وترصد «الإمارات اليوم» أبرز 10 مواهب تزخر بها رياضة الإمارات، ونجحت في فرض حضورها ضمن فئاتها العمرية كمشروع نجم عالمي واعد في المستقبل.

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