الاتحاد الإفريقي يحسم الجدل.. لن يتم بيع أي تذاكر في الملعب يوم النهائي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) ، مع مضيفه ، الاتحاد المغربي لكرة القدم (FRMF) ، رسمياً اليوم عن خطط وإجراءات التذاكر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-22 بين الأهلي والوداد .

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي منذ قليل :

عمل CAF بشكل وثيق مع كل من الناديين والاتحاد المضيف في تقسيم وتوزيع التذاكر بطريقة عادلة ومتساوية. تم تحديد السعة الآمنة القصوى لملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ، المغرب ، بـ 45000 شخص ، وفقًا للوائح CAF للسلامة والأمن

وقد تم توزيع هذه المقاعد على النحو التالي:

. تخصيص 10 آلاف تذكرة لكل نادي في نهائي إفريقيا

· 10000 مقعد محجوز لكل فريق لتمكينهم من الحصول على تذاكر لمشجعيهم من CAF والاتحاد المضيف

· لن يتم طرح أي تذاكر لم يتم شراؤها من قبل فريق للبيع للجمهور. لذلك ، ستبقى هذه المقاعد شاغرة

· سيتم توفير 20.000 تذكرة لعامة الناس

· سيتم تخصيص 5000 تذكرة لأصحاب المصلحة والرعاة في CAF وللاتحاد المغربي لكرة القدم (FRMF)

وكشف الاتحاد الإفريقي أنه لن يتم بيع أي تذاكر في الملعب يوم المباراة بالإضافة إلى ذلك ، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للمساعدة في إصدار التأشيرات للداعمين الزائرين عند وصولهم إلى المغرب.

ستفتح البوابات في الساعة 16:00 ، قبل 5 ساعات من انطلاق الرحلة.

وستقام انطلاق المباراة النهائية في الساعة 21:00 بالتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت جرينتش)