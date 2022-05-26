شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى أمام أسيك ميموزا اليوم فى ثمن نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، اليوم الخميس، نظيره أسيك ميموزا الإيفوارى فى إطار ثمن نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى ثمن النهائى بعد الفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3/1، فى إطار ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية بتونس وواك الغينى 3 /1، قبل الفوز على الجمارك النيجيرى بنتيجة 3 - 0 الاثنين الماضى.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة المقامة فى تونس عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الرابعة، وتضم المجموعة الرابعة كلا من (الأهلي - الأنابيب الكيني - الجمارك النيجيري - أجنحة الواك الغاني).

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.

وعادت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى القاهرة الأربعاء الماضى من تونس، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية، بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى المباراة النهائية.