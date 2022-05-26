شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: لو الأندية ظلت تهاجم الحكام فى كل مباراة الدورى لن يكتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه لا يوجد شيء اسمه روح البروتوكول، وهدف الأهلى فى البنك الأهلى صحيح، وتدخل تقنية الفيديو غير سليم، وأمين عمر أخطأ فى الذهاب إليه.

وقال وجيه عمر خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لو الأندية هاجمت التحكيم فى كل مباراة وكل لعبة مسابقة الدورى لن تكتمل بهذا الشكل، فكل الدوريات بها أخطاء ولا نرى مثل هذا الهجوم".

وأضاف وجيه أحمد: "أطالب مسئولى اتحاد الكرة والمسئولين عن الدولة بحماية الحكام ووضع عقوبات مغلظة على كل من يهاجم الحكام حتى تستمر المباريات، وحماية الحكم مسئولية اتحاد الكرة".

وتابع رئيس الحكام السابق: أوافق على عودة الحكام الأجانب لإدارة مباريات القمة فى هذه الظروف الصعبة التى يعيشها الحكام المصريون.