شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: انتظروا عامر عامر مع المنتخب.. والشناوى فى "حتة لوحده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سيراميكا، إن عامر عامر حارس الفريق يتدرب بشكل جيد واستعاد نسبة كبيرة من مستواه المعهود، لافتا إلى أنه يجهزه للانضمام لقائمة المنتخب الوطنى مستقبلا بعدما ابتعد عنها، طوال الفترة الماضية.

وأكد ناجى في تصريحات خاصة أن الدورى المصري يحتوى على حراس مميزين بإمكانهم تمثيل المنتخب الوطنى في المحافل الدولية، أبرزهم محمد الشناوى حارس الأهلى وعواد وأبو جبل حارسى الزمالك ومحمد صبحى حارس فاركو ومحمود جاد حارس إنبى، والهانى سليمان حارس سموحة.

وأوضج ناجى أن محمد الشناوى الحارس رقم "1" وفى "حتة لوحده" في المنتخب الوطنى، خصوصا أنه يؤدى بشكل جيد ومستواه ثابت، موضحا ان يتصدر اختيارات عصام الحصري مدرب حراس الفراعنة في التشكيل الأساسي للمنتخب.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على السفر إلى مالاوى يوم 7 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصرى، قرر كاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقررا.