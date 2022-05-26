شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطير إلى النمسا اليوم للمشاركة فى البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير، اليوم، منتخب التايكوندو إلى النمسا، للمشاركة فى منافسات البطولة الدولية التى تستمر لمدة أسبوع، فى إطار الاستعداد لبطولة الجائزة الكبرى فى العاصمة الإيطالية روما.

ويستعد منتخب التايكوندو للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، التى تقام منتصف يوليو المقبل فى رواندا، وتضم قائمة المنتخب في البطولة 16 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 أولاد، و8 بنات.

وضمت قائمة لاعبي منتخب التايكوندو المشارك في منافسات البطولة الأفريقية الأسماء التالية:-

يوسف عصام تحت 54 كجم، مصطفى فرج 58 كجم، أحمد وائل تحت 63 كجم، إياد بركات تحت 68 كجم، رامى عيسى تحت 74 كجم، سيف عيسى تحت 80 كجم، أحمد راوى تحت 87 كجم، صلاح خيرى فوق 87 كجم.

وعلى مستوى البنات حبيبة محمد تحت 46 كجم، شهد سامى تحت 49 كجم، مرام نبيل تحت 53 كجم، أشرقت نبيل تحت 57 كجم، نادين عمرو تحت 62 كجم، آية شحاتة تحت 67 كجم، ميسون إيهاب تحت 73 كجم، تقى شعبان فوق 73 كجم.