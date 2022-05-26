شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن إيقاف مدير الكرة بإنبى مباراة بسبب الاعتراض على حكم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية عن عقوبات مباريات الجولة 20 ومباراة إنبى والأهلى المؤجلة من الجولة 15، وجاءت كالتالى:

مباراة إيسترن وسموحة الجولة 20

- إيقاف الكابتن ممدوح إبراهيم مدرب حراس مرمى إيسترن كومبانى 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى.

- غرامة على إيسترن كومبانى خمسون ألف جنيه لإلقاء الكرات داخل الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة.

الإسماعيلى والبنك الأهلى الجولة (20)

إيقاف عبد الرحمن خالد محلل أداء البنك الأهلى أربعة مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى.

- إيقاف اللاعب عصام صبحى لاعب الإسماعيلى مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة لإحراز هدف.

مباراة انبى والأهلى الجولة (15)

- إيقاف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى مباراة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه للاعتراض على الحكم محمد الصباحى، خلال لقاء الاهلى الذى شهد فوز القلعة الحمراء 2 / 1.